Граждан предупредили, что каждая третья пара российской обуви может оказаться суррогатом

"Известия" сообщили, что каждая третья пара российской обуви может оказаться суррогатной. Дело в том, что за 3-й квартал 2024 года оператор российской системы "Честный знак", а именно Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выдал свои марки на выпуск в России 153,3 млн пар обуви, но позже российские производители передали Росстату более скромные цифры по обуви выпущенной за 3-й квартал - 114 млн пар.