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Граждан предупредили, что каждая третья пара российской обуви может оказаться суррогатом

Граждан предупредили, что каждая третья пара российской обуви может оказаться суррогатом

"Известия" сообщили, что каждая третья пара российской обуви может оказаться суррогатной. Дело в том, что за 3-й квартал 2024 года оператор российской системы "Честный знак", а именно Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выдал свои марки на выпуск в России 153,3 млн пар обуви, но позже российские производители передали Росстату более скромные цифры по обуви выпущенной за 3-й квартал - 114 млн пар.

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