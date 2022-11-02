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На выходных в Алтайском крае будут внимательнее следить за охотниками

На выходных в Алтайском крае будут внимательнее следить за охотниками

В Алтайском крае в выходные усилят надзор за лесами. Об этом сообщили в региональном Минприроды. В министерстве отметили, что праздничные дни, а также первый снег, на котором остаются следы животных, могут привлечь в лес любителей незаконной охоты.

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