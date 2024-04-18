Собянин: Бочкарев внес огромный вклад в развитие Москвы

Под руководством Бочкарева возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал успеха на новом месте работы бывшему заместителю мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии