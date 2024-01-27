Дороги жизни: какой путь прошел главный исследователь блокады Ленинграда

Он ввел в научный оборот множество документов о жизни Ленинграда времен Великой Отечественной войны. Написал книги, ставшие основой для всех исследований в этой области… Можно сказать, настоящую историю одного из самых трагических и героических периодов судьбы нашей страны мы знаем благодаря этому человеку — Валентину Михайловичу Ковальчуку.