МО РФ: потери ВСУ в зоне группировки войск "Юг" составили до 325 военнослужащих

Подразделения "Южной" группировки войск сумели улучшить тактическое положение, нанести поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Курахово, Улаклы, Николаевка и Дачное в Донецкой народной республики (ДНР).
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