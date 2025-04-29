СГБ Грузии заявила о раскрытых планах госпереворота при иностранной помощи

Определенные силы в Грузии при поддержке из-за рубежа планировали совершить государственный переворот, заявила служба государственной безопасности (СГБ) республики 29 апреля в отчете, опубликованном на сайте ведомства.
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