Зеленский оценил вероятность начала третьей мировой войны

С началом специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР обстановка на мировой арене накалилась настолько, что и российская сторона, и западные политики периодически заявляют о риске начала третьей мировой войны.
С началом специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР обстановка на мировой арене накалилась настолько, что и российская сторона, и западные политики периодически заявляют о риске начала третьей мировой войны.
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