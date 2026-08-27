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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анри получил награду президента УЕФА. Ее вручают за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества»

Тьерри Анри получил награду президента УЕФА . Перед жеребьевкой общего этапа Лиги  чемпионов бывший нападающий сборной Франции получил награду за «выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества».

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