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СМИ сообщили о плане НХЛ остановить матч после достижения Овечкиным рекорда Гретцки

СМИ сообщили о плане НХЛ остановить матч после достижения Овечкиным рекорда Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует остановить матч, в котором нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

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