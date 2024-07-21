19 человек, которые решили помочь другим, а отхватили по первое число

Иногда из лучших побуждений люди готовы даже ущемить себя в чем-то, пытаясь помочь другим. И кажется, что ответом на подобный благородный поступок должно стать какое-то добро, но бывает это не всегда так.
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