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«Рыбалка» на брёвна: мужчины вытаскивают древесину из бурной реки

«Рыбалка» на брёвна: мужчины вытаскивают древесину из бурной реки

На первый взгляд кажется, что мужчины ловят рыбу, но вместо рыбы здесь — брёвна. Они стоят у бурного потока и длинными шестами с металлическими наконечниками цепляют проплывающую древесину, после чего вытаскивают её из воды.

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