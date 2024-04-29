Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Т-80 на Южно-Донецком направлении устроили ВСУ смертельную карусель

Т-80 на Южно-Донецком направлении устроили ВСУ смертельную карусель

Экипажи Т-80БВМ танковых подразделений 5-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.

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