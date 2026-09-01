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Орловские новости

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Губернатор Орловской области признался, что практически не бывал на линейках своих детей

Губернатор Орловской области признался, что практически не бывал на линейках своих детей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков признался, что смог побывать на линейке своих детей лишь единожды.

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