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Маннарино в матче с Хуркачем впервые с 2021-го обыграл соперника из топ-10

34-летний Адриан Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Майами обыграл девятую ракетку мира и чемпиона-2021 Хуберта Хуркача – 7:6(5), 7:6(0).

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