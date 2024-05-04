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Царьград

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Мэр Кемерова сообщил о десяти новых автобусах, вышедших на линию

Мэр Кемерова сообщил о десяти новых автобусах, вышедших на линию

Глава областного центра поделился с горожанами отличной новостью.На улицах областного центра теперь больше автобусов: поступившие всего неделю назад в город новенькие НЕФАЗы получили номера, и уже утром 4 мая приступили к работе.

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