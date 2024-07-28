Долги Ходорковского в России превысили 17,4 млрд рублей

Политика как она есть

Задолженность Михаила Ходорковского* (признан в РФ иностранным агентом) в России превышает 17,4 млрд рублей, она включает в себя непогашенные штрафы за нарушения правил деятельности иноагента, неоплаченные сборы, госпошлины, налоги и пени по ним.