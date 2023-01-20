Женщина за рулем иномарки протаранила полицейскую машину в Барнауле По словам очевидцев, она старалась уйти от столкновения с автомобилем, который остановился перед ней Женщина протаранила полицейский автомобиль у пешеходного перехода в Барнауле.
Женщина за рулем иномарки протаранила полицейскую машину в Барнауле По словам очевидцев, она старалась уйти от столкновения с автомобилем, который остановился перед ней Женщина протаранила полицейский автомобиль у пешеходного перехода в Барнауле.
Свежие комментарии