Как будут работать омские больницы в праздники? Публикуем информацию минздрава: • Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом с 9:00 до 14:00.
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Как будут работать омские больницы в праздники? Публикуем информацию минздрава: • Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом с 9:00 до 14:00.