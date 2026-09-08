ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

«Враг специально направил дрон на дом»: Махонин раскрыл детали атаки ВСУ на Пермь и число пострадавших

«Враг специально направил дрон на дом»: Махонин раскрыл детали атаки ВСУ на Пермь и число пострадавших

ПЕРМЬ, 8 сентября, ФедералПресс. Губернатор Дмитрий Махонин провел оперштаб, посвященный вопросам помощи жительцам и восстановлению дома в Перми, в который накануне врезался и сдетонировал украинский беспилотник.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым