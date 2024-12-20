Медвежий угол
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Медвежий угол

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Михаил Делягин: Присмотритесь к Медведеву, к тому, что он говорит и что делает

Михаил Делягин: Присмотритесь к Медведеву, к тому, что он говорит и что делает

Сногсшибательные успехи дичающих на глазах от безнаказанности имитаторов блатного феодализма неотвратимо нарастают практически по всем фронтам — и в экономике, и во внешней, и во внутренней политике (которая, правда, все больше сводится к этноконфессиональной и криминальной составляющей).

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Не верю ни Медведеву, ни Делягину.
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1 час.
Гришаев Сергей
Медведу доверяю. Быдлу - нет.
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1 час.
Александр Николаев
Лизнул так лизнул....
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1 час.

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