Михаил Делягин: Присмотритесь к Медведеву, к тому, что он говорит и что делает

Сногсшибательные успехи дичающих на глазах от безнаказанности имитаторов блатного феодализма неотвратимо нарастают практически по всем фронтам — и в экономике, и во внешней, и во внутренней политике (которая, правда, все больше сводится к этноконфессиональной и криминальной составляющей).