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Радимов о гонке в РПЛ: «Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». У него календарь попроще»

«Динамо» — чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у «Динамо» не будет даже бронзовых медалей.

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