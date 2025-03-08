«Обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии» стартовали в Петербурге

В Мариинском театре стартовал проект «Обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии». Начало проекту дал концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осети «Симд» имени Бориса Галаева.
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