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Глава ЛНР Пасечник: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения

Глава ЛНР Пасечник: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения

ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики.

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