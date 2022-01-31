Глава ЛНР Пасечник: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения

ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики.
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США с 2015 года обучает на Украине специалистов по организации партизанского движения, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики.
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