Особый тип стекла способен выдержать удар молотком и не боится прямого попадания пули. Удивительно, но именно такое стекло можно сделать прямо дома.
Как сделать сверхпрочное стекло дома. Видео от мастера
Комментарии
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А
Алексей
Интересно,как автор предлагает дома расплавить стекло😁
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13 час.
valeriy kanayev
1480-1500 град. температура плавления стекла. 😂
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10 час.
Vlad Dirkin
Ну, и куда эту каплю применить? Насколько знаю, что-то более габаритное или правильной формы приведенным в статье способом не получить....
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9 час.
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