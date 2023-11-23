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Как сделать сверхпрочное стекло дома. Видео от мастера

Как сделать сверхпрочное стекло дома. Видео от мастера

Особый тип стекла способен выдержать удар молотком и не боится прямого попадания пули. Удивительно, но именно такое стекло можно сделать прямо дома.

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Комментарии
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А
Алексей
Интересно,как автор предлагает дома расплавить стекло😁
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13 час.
valeriy kanayev
1480-1500 град. температура плавления стекла. 😂
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10 час.
Vlad Dirkin
Ну, и куда эту каплю применить? Насколько знаю, что-то более габаритное или правильной формы приведенным в статье способом не получить....
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9 час.

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