«Оплатил iPhone криптой?!» — как мошенники обманывают россиян с новыми смартфонами

Представьте: вы получаете сообщение, что якобы оплатили новый iPhone криптовалютой. Но это не покупка — это ловушка.
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