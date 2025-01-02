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Воспитанник «Зенита» Сергеев перешел в тульский «Арсенал». Хавбек играл за «Кайрат»

Об этом сообщает Metaratings.ru. Последние два года 24-летний центральный полузащитник выступал за «Кайрат», набрав 1+1 в 19 матчах минувшего чемпионата Казахстана.

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