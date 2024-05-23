Объявлены даты проведения Кавказского инвестиционного форума в Грозном

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдёт в Грозном с 15 по 17 июля, форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнёрства в российских регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии