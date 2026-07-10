Не рабы. Как и следовало ожидать, участников митинга против ТЦК жестко задержали. Избили. Заставили кричать «Слава ТЦК».
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Не рабы. Как и следовало ожидать, участников митинга против ТЦК жестко задержали. Избили. Заставили кричать «Слава ТЦК».
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