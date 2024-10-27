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Мы соседи по планете

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Когда два года назад я уходил по мобилизации, то сказал родным: "это надолго

Когда два года назад я уходил по мобилизации, то сказал родным: "это надолго, полгода, может, год". Сейчас это вспоминаешь с улыбкой, потому что ошибка весьма распространенная: в мемуарах Агата Кристи рассказывает, что общество и военные ожидали скорого окончания и англо-бурской и обеих мировых войн.

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