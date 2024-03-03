InfoBRICS: ВС РФ уничтожают лучшее оружие НАТО на Украине

РИАМО - 3 мар. Военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS заявил, что в ходе боевых действий на Украине российские военнослужащие уничтожают новейшие образцы вооружения Североатлантического альянса.
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