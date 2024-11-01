Чтобы домашние цветы зимой были здоровы и цвели: 3 эффективных удобрения

С приходом зимы домашние цветы, такие как герань, требуют особого внимания и заботы. Чтобы они пережили холодный период в полном здравии и готовы к будущему цветению, важно правильно подготовить растения.
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