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Глава администрации Ялты сообщила о 24 пострадавших и двух пропавших без вести после подтопления

Глава администрации Ялты сообщила о 24 пострадавших и двух пропавших без вести после подтопления

Глава ялтинской администрации Янина Павленко сообщила, что увеличилось число пострадавших и пропавших без вести людей после подтопления из-за мощных ливней, обрушившихся накануне на город.

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