«Энергетика, инклюзивность, безопасность и борьба с ИГИЛ»: Армения и США подписали хартию о стратегическом партнёрстве

Глава МИД Армении выступил на фоне портрета Колина Пауэлла, известного тем, что после демонстрации им пробирки был фактически уничтожен Ирак.
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