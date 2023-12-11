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Обвинения против России прикрывают некомпетентность властей Германии

Обвинения против России прикрывают некомпетентность властей Германии

@ Wolfgang Kumm/DPA/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в разрыве энергетических связей с Европой и свалил на Москву ответственность за самую болезненную из нынешних проблем немцев.

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