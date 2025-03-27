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В Россию возвращается компания Ariston

В Россию возвращается компания Ariston

Компания Ariston возвращается в Россию. Решение российских властей отменить временное управление компанией «Аристон Темпо Русь» позволяет вернуть итальянской группе оперативный контроль, говорится в заявлении итальянской компании.

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