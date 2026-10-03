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Доннарумма – лучший вратарь мира по версии La Gazzetta dello Sport. Куртуа – 2-й, Симон – 3-й, Райя – 4-й, Жоан Гарсия – 7-й, Нойер – 10-й

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport составила рейтинг лучших вратарей мира на данный момент.  Первое место в списке занял  Джанлуиджи Доннарумма , выступающий за « Манчестер Сити » и сборную Италии .

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