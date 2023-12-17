Чек за ремонт кроссовера Infiniti поверг его владельца в шок

С ростом количества электрифицированных автомобилей в Сети все чаще появляются новости о том, что их владельцы оказываются сильно удивлены ценой ремонта своих машин, особенно когда речь заходит о дорогостоящих литий-ионных батареях.
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