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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма пропустит матч с «Милуоки» из-за проблем с голеностопом

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не сможет выйти на матч против «Милуоки» во вторник из-за болей в правом голеностопе.

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