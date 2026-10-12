Путин: бизнес должен знать, что государство защищает его интересы

РИА Новости/Михаил Метцель Российский бизнес должен чувствовать себя уверенно и понимать, что государство защищает его интересы.
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Интерес бизниса в нынешней России это получение максимальной прибыли. В т.ч. за счёт эксплуатации рабочего класса. От пролетариата, что ли, защита нужна?