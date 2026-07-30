В Хабаровске сотрудники полиции задержали криминального агронома

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили информацию о том, что 40-летний житель Индустриального района может выращивать в своей квартире запрещенные к возделыванию растения.
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