В Архангельске представили коллекцию лоскутного шитья мастеров России

В Архангельском краеведческом музее открылась выставка, посвященная лоскутному шитью и рукоделию. Среди экспонатов – подлинные предметы из музейного фондов , в том числе дореволюционная коллекция церковных вещей, и работы из собрания Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России».
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