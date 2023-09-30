В Архангельске представили коллекцию лоскутного шитья мастеров России

В Архангельском краеведческом музее открылась выставка, посвященная лоскутному шитью и рукоделию. Среди экспонатов – подлинные предметы из музейного фондов , в том числе дореволюционная коллекция церковных вещей, и работы из собрания Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России».