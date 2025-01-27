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Зеленский сделал заявление после сдачи крупного рубежа обороны на границе ДНР

Зеленский сделал заявление после сдачи крупного рубежа обороны на границе ДНР

Владимир Зеленский© AP Photo / Denes Erdos Владимир Зеленский назначил командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководить группировкой войск "Хортица" на Донецком направлении, об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.

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