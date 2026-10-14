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Царьград

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Кирилл Дмитриев: США получат дизель от России, все преграды пройдены

Кирилл Дмитриев: США получат дизель от России, все преграды пройдены

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США получат дизельное топливо из России. Это сотрудничество разрешит финансовые трудности, вызванные санкциями, и откроет новые возможности для обеих стран.

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