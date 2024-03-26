❄️Снег выпал на Ангарском перевале в Крыму. Дорога расчищена 👍 Как предупреждали в ГУ МЧС по Крыму, сегодня ожидаются дожди, в некоторых районах очень сильные, а в горах с мокрым снегом.
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❄️Снег выпал на Ангарском перевале в Крыму. Дорога расчищена 👍 Как предупреждали в ГУ МЧС по Крыму, сегодня ожидаются дожди, в некоторых районах очень сильные, а в горах с мокрым снегом.