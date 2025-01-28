Театр абсурда
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Театр абсурда

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Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Политнавигатор Нынешние протесты в Сербии, спровоцированные катастрофой в Нови-Саде, стали самыми массовыми за последние годы и охватили практически все регионы страны, включая Косово.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Снесут сербы Вучича. Быстро они забыли бомбежки Белграда.
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16 час.
михаил ошкин
Они ничего не забыли. Это мы не видим, что Вучич пытается угодить и нам, и ЕС.
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14 час.
лл
лина любимцева
Печально все в Сербии...
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13 час.

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