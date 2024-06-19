Новая версия Весты, большой кроссовер нашей сборки, водородный Аурус: главные новинки ПМЭФ-2024

На международном форуме ПМЭФ-2024 автомобили занимали не главное, но весьма важное место. Самая яркая новинка форума – Лада Искра, которой мы посвятим отдельный рассказ – следите за обновлениями сайта! Но были и другие интересные машины, причем не только российского производства.
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