Скотти Барнс не доиграл матч против «Майами» из-за травмы голеностопного сустава

Лучший новичок прошлого сезона, форвард «Торонто» Скотти Барнс не доиграл матч против «Майами» (109:112) из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.
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