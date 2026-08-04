В Новосибирской области полицейские провели встречу с семьями военнослужащих по профилактике IT-преступлений

В Карасукском районе Новосибирской области на базе структурного подразделения ДОСААФ России военно-патриотического общества «Боевое братство» сотрудники МО МВД России «Карасукский» провели встречу с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
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