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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нокаут Алимханулы номинирован Top Rank на список лучших

Промоутерская компания Top Rank опубликовала список претендентов на лучший нокаут 2023 года. Среди боксеров Top Rank одним из претендентов назван казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО).

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