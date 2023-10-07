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Великобритания обновит средства защиты военных от отравляющих веществ

Великобритания обновит средства защиты военных от отравляющих веществ

Контракт на сумму 88 миллионов фунтов стерлингов (11 млрд руб.) заключило министерство обороны Великобритании с местной компанией Smiths Detection на производство портативных датчиков определения боевых отравляющих веществ нового поколения, 7 октября сообщается на официальном сайте правительства страны.

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